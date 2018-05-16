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Общество

Север Псковской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

16 мая 2018 года, 17:56

16 и 17 мая по северу Псковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

- Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, - подчеркнули в ведомстве. - Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

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