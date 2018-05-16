Михаил Ведерников попробовал бежаницкий квас и лимонад

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил производственные площадки Бежаницкого райпо. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Предприятие стабильно развивается и обеспечивает работой почти 500 человек. Оно специализируется на производстве различной продукции и заготовительной деятельности. Кроме того, Бежаницкое райпо обслуживает автолавками порядка 23 тысяч жителей Бежаницкого и Дедовичского районов.

В производственном цехе хлебокомбината врио главы региона посмотрел технологию замеса текста и пообщался с сотрудниками. Некоторые из них работают на предприятии более 30 лет. Работники рассказали руководителю региона, что при производстве хлеба используются только натуральное сырье, поэтому срок хранения буханок короткий, не более трех суток. Продукция продается в разных районах области и пользуется особенно большим спросом у сельского населения и гостей из других регионов.

Также в ходе визита руководитель региона познакомился с производством безалкогольных напитков. Он попробовал местный квас и лимонад, высоко оценив их вкус. Представители предприятия подчеркнули, что в их производстве используются только натуральные ингредиенты.