Между Пушкинскими Горами и Красной площадью хотят организовать праздничный телемост

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Врио главы региона также подчеркнул, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии станет одним из центральных событий Пушкинского дня России (Дня русского языка) и задача организаторов — провести мероприятие на высоком организационном уровне, чтобы оно имело по-настоящему федеральное звучание и в дальнейшем этот статус закрепить.

В частности, Михаил Ведерников поручил членам оргкомитета проработать возможность организовать телемост между Пушкинскими Горами и Москвой, где 6 июня на Красной площади тоже будут проходить праздничные мероприятия.

Врио губернатора также подчеркнул, что при составлении программы празднования важно соблюсти баланс между различными творческими коллективами и авторами и дать слово «не только любителям классической литературы, но и представителям современного искусства».

По поручению врио губернатора госкомитет по транспорту проработает вопрос доставки гостей из Пскова в Пушкинские Горы на праздничные мероприятия.