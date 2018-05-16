St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит в Пскове на уличном концерте «Воздух-джаз»

Петербургская легендарная музыкальная группа St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» в рамках закрытия III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» 18 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Группа черпает вдохновение в 40х-60х годах, когда талант и мастерство решали всё, а музыка была чистым удовольствием.

Кроме того, на сцене выступят группа «Рур-рок - мы вместе» (Россия/Германия), Beverly Daley (Германия) и группа «Профессор – Джаз» (Псков).

Концерт состоится на территории Центра лечебной педагогики по адресу: ул.Яна Райниса, д.56. Начало в 19.30.