Посадки пшеницы и ячменя в Пушгорах планируют завершить в течении 10 дней

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил одну из посевных площадок ООО «Тригорское», где идут посевные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Культивацией почвы здесь занимается трактор, который уже месяц работает круглосуточно и останавливается только на дозаправку. Техника работает практически полностью автоматически, водитель только корректирует его движение.

По данным Управления сельского хозяйства, несмотря на сложные погодные условия в прошлом году, посевная идет успешно по всей территории региона. Всего в этом году планируется засеять 40 тыс га и намолотить 115 тыс тонн зерна, что на 40 тыс тонн больше прошлого года.

Основные возделываемые культуры — пшеница, ячмень, рапс, гречиха. В течение 10 дней посадки планируется завершить.