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Общество

Женщину, которая обокрала магазин на улице Гагарина, передали полицейским

16 мая 2018 года, 14:24

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая обокрала магазин на улице Гагарина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Получив тревожный сигнал, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали 52-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

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