Работу по профилактике туберкулеза усилят в Печорском и Плюсском районах

Главам Печорского и Плюсского районов поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале этого года в Псковской области наметилась положительная тенденция снижения смертности от туберкулеза.

Одним из важных мероприятий в своевременном выявлении и лечении заболевания является профилактическое обследование, в том числе флюорография.

По итогам трех месяцев этого года самый низкий уровень диагностики показали Печорский и Плюсский районы. Главам этих районов поручили организовать доставку жителей отдаленных населенных пунктов к стационарным флюорографам для проведения обследования.