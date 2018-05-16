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Общество

Работу по профилактике туберкулеза усилят в Печорском и Плюсском районах

16 мая 2018 года, 11:37

Главам Печорского и Плюсского районов поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале этого года в Псковской области наметилась положительная тенденция снижения смертности от туберкулеза.

Одним из важных мероприятий в своевременном выявлении и лечении заболевания является профилактическое обследование, в том числе флюорография.

По итогам трех месяцев этого года самый низкий уровень диагностики показали Печорский и Плюсский районы. Главам этих районов поручили организовать доставку жителей отдаленных населенных пунктов к стационарным флюорографам для проведения обследования.

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