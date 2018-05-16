Шесть заявок Псковской области прошли в следующий этап конкурса благоустройства малых городов

Все шесть заявок Псковской области прошли во второй тур всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конкурсе Минстроя России участвуют 455 заявок от муниципальных образований из 82 регионов страны. Проекты-победители получат федеральное финансирование на их реализацию.

Проекты Псковской области представлены в трех категориях: «Исторические поселения», «Малые города с численностью населения от 50 тыс до 100 тыс человек включительно» и «Малые города с численностью населения от 10 тыс до 20 тыс человек включительно».

В первой категории борются за федеральное финансирование проекты благоустройства рекреационной зоны возле городской крепости «Петровский парк» в Великих Луках, городского вала в Опочке, парка возле школы в Изборске, а также проект реконструкции набережной реки Великой городского парка «Победы» в Острове. Призовой фонд номинации составляет 50 млн рублей.

Во второй категории с призовым фондом в 100 млн рублей участвует проект создания нового парка в великолукском микрорайоне «Дружба». В третьей — благоустройство парков по ул. Свободы и сквера «Треугольник» в Печорах. Здесь призовой фонд равен 55 млн рублей.