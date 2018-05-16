Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Шесть заявок Псковской области прошли в следующий этап конкурса благоустройства малых городов

16 мая 2018 года, 11:01

Все шесть заявок Псковской области прошли во второй тур всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конкурсе Минстроя России участвуют 455 заявок от муниципальных образований из 82 регионов страны. Проекты-победители получат федеральное финансирование на их реализацию.

Проекты Псковской области представлены в трех категориях: «Исторические поселения», «Малые города с численностью населения от 50 тыс до 100 тыс человек включительно» и «Малые города с численностью населения от 10 тыс до 20 тыс человек включительно».

В первой категории борются за федеральное финансирование проекты благоустройства рекреационной зоны возле городской крепости «Петровский парк» в Великих Луках, городского вала в Опочке, парка возле школы в Изборске, а также проект реконструкции набережной реки Великой городского парка «Победы» в Острове. Призовой фонд номинации составляет 50 млн рублей.

Во второй категории с призовым фондом в 100 млн рублей участвует проект создания нового парка в великолукском микрорайоне «Дружба». В третьей — благоустройство парков по ул. Свободы и сквера «Треугольник» в Печорах. Здесь призовой фонд равен 55 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Север Псковской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
XXV выставка «ПсковЭКСПО-2018» будет работать с 17 по 19 мая
Михаил Ведерников попробовал бежаницкий квас и лимонад
Работу кинологом и водителем с зарплатой 20 тысяч рублей предлагают псковичей
Между Пушкинскими Горами и Красной площадью хотят организовать праздничный телемост
St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит в Пскове на уличном концерте «Воздух-джаз»
Посадки пшеницы и ячменя в Пушгорах планируют завершить в течении 10 дней
Женщину, которая обокрала магазин на улице Гагарина, передали полицейским
Бесплатный концерт бардовской песни пройдет в Пскове 21 мая

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
16 мая 10:40

Свободно от клещей

В каких городских парках можно гулять без страха (КАРТА)

Общество
15 мая 14:34

Заложники пилорамы

Срок вышел, а пилорама работает — жители гдовской деревни продолжают мучиться от шума и опилок

Общество
15 мая 08:03

Спасибо, что помните!

Ветераны выражают благодарность организаторам праздника на День Победы в Пскове