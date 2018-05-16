Федерация автоспорта Псковской области заявилась в «Команду 2018»

Федерация автомобильного спорта Псковской области подала две заявки на участие в проекте «Команда 2018». Обе общественные инициативы направлены на популяризацию основ дорожной безопасности и правил вождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Первый проект — организация семейного ралли, в котором смогут принимать участие родители и дети. Второй проект носит рабочее название «Водитель будущего» и направлен на обучение детей-школьников правилам вождения, которые, я уверен, смогут стать гораздо лучшими и осторожными водителями, чем мы, - сообщил президент Федерации Олег Мыслевич.