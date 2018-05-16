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Спорт

Федерация автоспорта Псковской области заявилась в «Команду 2018»

16 мая 2018 года, 10:34

Федерация автомобильного спорта Псковской области подала две заявки на участие в проекте «Команда 2018». Обе общественные инициативы направлены на популяризацию основ дорожной безопасности и правил вождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Первый проект — организация семейного ралли, в котором смогут принимать участие родители и дети. Второй проект носит рабочее название «Водитель будущего» и направлен на обучение детей-школьников правилам вождения, которые, я уверен, смогут стать гораздо лучшими и осторожными водителями, чем мы, - сообщил президент Федерации Олег Мыслевич.

Напомним, проект врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона. 18 мая состоится форум «Команда 2018», на котором будут презентованы и утверждены прошедшие отбор проекты.

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#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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