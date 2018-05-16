Мужчину с татуировкой в виде корабля разыскивают в Псковской области (ФОТО)

Разыскивается Веденеев Александр Николаевич, 1970 года рождения, уроженец поселка Струги Красные. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
С 8 апреля 2018 года он утратил связь с родственниками. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.
На вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы тёмно-русые короткие, глаза серые.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Татуировка на плече в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.
Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, полицейские просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.