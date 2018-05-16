Мужчину с татуировкой в виде корабля разыскивают в Псковской области (ФОТО)

Разыскивается Веденеев Александр Николаевич, 1970 года рождения, уроженец поселка Струги Красные. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С 8 апреля 2018 года он утратил связь с родственниками. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.