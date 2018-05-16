Участниками ралли «Пушкинские Горы – 2018» станут 55 гонщиков

Пятьдесят пять экипажей примут участие в автогонке «Пушкинские Горы-2018», которая пройдет с 18 по 20 мая в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На ралли уже заявились экипажи из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия.

Новшество этого сезона — соревнования на кубок губернатора Псковской области. Экипажи на время будут проходить сложный участок трассы в Островском районе. Гонщикам сначала нужно преодолеть трамплин, затем — 1,5 километра трассы. Самый быстрый участник получит заветный трофей.

Основной маршрут гонки будет традиционным — по Новоржевскому, Бежаницкому и Опочецкому районам.

Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы-2018» состоится 19 мая в 12.00 на базе лыжно-биатлонного центра «Юность». В 13.00 стартует первый автомобиль — участник Чемпионата России.