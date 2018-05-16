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Происшествия

Похититель пистолета в Великих Луках получил 3 года строгого режима

16 мая 2018 года, 09:39

В Великих Луках осудили мужчину, совершившего хищение огнестрельного оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что этот мужчина в период времени с 1 декабря 2016 года по 6 декабря 2016 года, находясь по месту жительства потерпевшего, подошел к незапертому на ключ металлическому сейфу, из которого похитил пистолет марки «ИЖ-79-9Т» № 0733715285 калибра 9 мм, являющийся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения травматического действия стоимостью 9000 рублей, принадлежащий потерпевшему на законных основаниях.

Суд признал похитителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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