Похититель пистолета в Великих Луках получил 3 года строгого режима

В Великих Луках осудили мужчину, совершившего хищение огнестрельного оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что этот мужчина в период времени с 1 декабря 2016 года по 6 декабря 2016 года, находясь по месту жительства потерпевшего, подошел к незапертому на ключ металлическому сейфу, из которого похитил пистолет марки «ИЖ-79-9Т» № 0733715285 калибра 9 мм, являющийся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения травматического действия стоимостью 9000 рублей, принадлежащий потерпевшему на законных основаниях.

Суд признал похитителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.