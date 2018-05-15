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Общество

С нового учебного года в ПсковГУ начнется подготовка врачей общей практики

15 мая 2018 года, 17:49

В этом году в Псковском государственном университете впервые откроется образовательная программа «Лечебное дело», нацеленная на преодоление кадрового дефицита в системе здравоохранения региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для абитуриентов выделено 20 бюджетных мест, 10 из них — целевые по соглашению с Государственным комитетом по здравоохранению и фармации Псковской области. Еще 10 абитуриентов университет планирует принять на внебюджетной основе, рассказала проректор по воспитательной и социальной работе, доктор медицинских наук, профессор ПсковГУ Наталья Иванова.

В рамках программы «Лечебное дело» будет осуществляться подготовка врачей общей практики. Обучение рассчитано на 6 лет. Планируется, что дальнейшую специализацию врачи будут получать в клинической ординатуре, в том числе созданной на базе Псковской областной клинической больницы. В прошлом году Администрация Псковской области, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и Министерство здравоохранения Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Пскове создается базовая мультидисциплинарная кафедра для подготовки ординаторов, а также переподготовки врачей на территории региона.

Кроме того, в Псковском университете продолжается подготовка специалистов по другим медицинским образовательным программам — «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». В общей сложности по ним сейчас учится 150 человек. Летом следующего года в университете состоится первый выпуск 24 специалистов в области медицинской кибернетики.

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