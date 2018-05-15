У Красногородского дома культуры появится свой микроавтобус «ГАЗель»

У Красногородского районного досугового объединения в скором времени появится собствен-ный транспорт для выездов творческих коллективов и спортсменов. Об этом «Псковской прав-де» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вопрос решен по итогам рабочей встречи врио губернатора Псковской области Михаила Ведер-никова с главой муниципалитета Валентиной Понизовской.

В пользование районному учреждению культуры передадут микроавтобус «ГАЗель».

- Мы несказанно рады, что вопрос, который стоял на повестке дня пять лет, наконец-то решен. Теперь наши ребята смогут гастролировать по территории области, участвовать в областных конкурсах и соревнованиях, — сказала глава района Валентина Понизовская.

- Это настоящий подарок для всех жителей Красногородского района, — добавила она.