Бетховена, Грига и Бизе исполнят в Пскове на концерте «Музыка ночи»

В субботу, 19 мая, в рамках «Ночи искусств» в БКЗ Филармонии состоится уникальный концерт «Музыка ночи».
В программе: Людвиг ван Бетховен (Симфония №5 до минор, Аllegroconbrio), Эдвард Григ (Сюита «Пер Гюнт», Сюита № 1), Жорж Бизе (1 и 2 сюита из оперы «Кармен»), Симфонический оркестр Псковской филармонии. Дирижер – Николай Хондзинский
В рамках ночного концерта с симфоническим оркестром выступит талантливый виолончелист, лауреат многочисленных международных конкурсов, солист группы DAGAMBA - Антон Троцюк.
Антон исполнит «Элегию» Габриэля Форе.