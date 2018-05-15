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Культура

Бетховена, Грига и Бизе исполнят в Пскове на концерте «Музыка ночи»

15 мая 2018 года, 15:54

В субботу, 19 мая, в рамках «Ночи искусств» в БКЗ Филармонии состоится уникальный концерт «Музыка ночи».

В программе: Людвиг ван Бетховен (Симфония №5 до минор, Аllegroconbrio), Эдвард Григ (Сюита «Пер Гюнт», Сюита № 1), Жорж Бизе (1 и 2 сюита из оперы «Кармен»), Симфонический оркестр Псковской филармонии. Дирижер – Николай Хондзинский

В рамках ночного концерта с симфоническим оркестром выступит талантливый виолончелист, лауреат многочисленных международных конкурсов, солист группы DAGAMBA - Антон Троцюк.

Антон исполнит «Элегию» Габриэля Форе.

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