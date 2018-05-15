У псковичей осталось 2 дня для подачи заявок на спортивный праздник «Маленький чемпион»

В четверг, 17 мая, завершится набор участников весеннего забега спортивного праздника «Маленький чемпион». Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции «Комсомольской правды – Псков». Мероприятие состоится 20 мая в спорткомплексе «Олимп». Начало забегов в 11.00.

В этом году претендентов на место в забегах намного меньше, поэтому набор закрывается за три дня до праздника. Это время нужно для того, чтобы подготовить и утвердить списки участников.

Официально запись закроется в 18.00 в четверг. Тех, кто пришлёт купоны позже, будут записаны в резерв. Эти дети в случае форс-мажоров заменят участников из основного состава.

Напомним, праздник проходит в Пскове в 14-й раз.