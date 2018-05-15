Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

У псковичей осталось 2 дня для подачи заявок на спортивный праздник «Маленький чемпион»

15 мая 2018 года, 15:34

В четверг, 17 мая, завершится набор участников весеннего забега спортивного праздника «Маленький чемпион». Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции «Комсомольской правды – Псков». Мероприятие состоится 20 мая в спорткомплексе «Олимп». Начало забегов в 11.00.

В этом году претендентов на место в забегах намного меньше, поэтому набор закрывается за три дня до праздника. Это время нужно для того, чтобы подготовить и утвердить списки участников.

Официально запись закроется в 18.00 в четверг. Тех, кто пришлёт купоны позже, будут записаны в резерв. Эти дети в случае форс-мажоров заменят участников из основного состава.

Напомним, праздник проходит в Пскове в 14-й раз.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С нового учебного года в ПсковГУ начнется подготовка врачей общей практики
У Красногородского дома культуры появится свой микроавтобус «ГАЗель»
Бетховена, Грига и Бизе исполнят в Пскове на концерте «Музыка ночи»
Новым директором Псковского музея-заповедника стал Сергей Сарченков
Псковское ралли оценило свой вклад в туриндустрию Псковской области в 15 миллионов рублей
Стены и фундамент ремонтируют в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Пловцы cпортшколы «Барс» успешно выступили на первенстве по плаванию в Белгороде
Новые вакансии предлагает Росгвардия жителям Псковской области
Огинский и Борисенкова стали победителями на домашнем чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 мая 14:34

Заложники пилорамы

Срок вышел, а пилорама работает — жители гдовской деревни продолжают мучиться от шума и опилок

Общество
15 мая 08:03

Спасибо, что помните!

Ветераны выражают благодарность организаторам праздника на День Победы в Пскове

Общество
15 мая 11:57

Парад Победы по-байкерски

Мотоциклисты из Пскова неожиданно для себя стали участниками парада Победы в Печорах