Псковское ралли оценило свой вклад в туриндустрию Псковской области в 15 миллионов рублей

На пресс-конференции в «Псковской Правде», посвященной готовящемуся к проведению на территории пяти районов региона ралли «Пушкинские Горы-2018» с 18 по 20 мая, председатель Федерации автоспорт Псковской области Олег Мыслевич рассказал о главных достоинствах соревнования.

Так Мыслевич особенно отметил, что как и в прошлом году это будет этап Чемпионата России - самый серьезный старт для отечественных гонщиков.

На ралли будут представлены и псковский экипажи - особенно много в составе заездов «Наша классика» на автомобилях отечественного производства.

Показательная первая секция ралли состоится 19 мая - и пройдет она по территории стрельбища и лыже-роллерных трасс базы «Юность» под Островом, что, конечно, особенно привлекательно для посещения зрителями. На этом спецучастке будет разыгран Кубок губернатора Псковской области - такое тоже впервые.

На псковском ралли будут впервые для организаторов применена система GPS-учета времени и маршрутов гонщиков в режиме реального времени. Оборудование предоставили и настраивают представители чемпионского экипажа прошлого года - Дмитрий Мячин (Калининград) и Александр Горланов (Псков).

Мыслевич также пояснил, что для федерации важно не только, что они с каждым годом улучшают уровень проводимых соревнований, но и вносят ими свой вклад в туристический потенциал региона. Свой вклад в туриндустрию Псковской области федерация автоспорта за дни проведения гонок оценила в 15 млн руб.

- Уже заполнены все гостиницы Пушкиногорского района, и я думаю будут заполнены и прилегающих муниципалитетов. У нас был пару лет назад случай, что на одной из заправок закончился дизель, - привел пример Олег Мыслевич.

Церемония открытия гонки состоится 19 мая в 12:00 на базе «Юность», кроме гонки зрителей ждет культурная программа. Финиш 20 мая - в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в 17:30 там же пройдет награждение пилотов.

Федерация автоспорта призывает всех жителей прилегающих территорий и зрителей - быть предельно внимательными на дистанциях скоростных участков. В случае неповиновения требованиям стюардов гонка может быть приостановлена.