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Общество

Стены и фундамент ремонтируют в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря

15 мая 2018 года, 14:16

В соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря проходят ремонтно-реставрационные работы по укреплению кладки фундамента и стен собора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Чтобы оценить состояние фундамента, специалисты выкопали шурфы и провели обследование, которое выявило, что кладка известняка потеряла целостность раствора по швам. Для связки исторической и восполненной кладки швы были расчищены и заполнены новым составом раствора по всему периметру фундамента с помощью инъекционных стальных трубок, установленных в трещины стен и цоколей.

Кроме того, реставраторы воссоздали синтрон — дугообразную скамью для духовенства, примыкающую изнутри к восточной стене алтаря и идущую вдоль стены главной апсиды храма.

Работы выполняет подрядная организация «Псковская реставрационная мастерская № 1». Стоимость государственного контракта — порядка 3 млн рублей. Завершить укрепление здания планируется к концу августа этого года.

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