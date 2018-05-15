Стены и фундамент ремонтируют в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря

В соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря проходят ремонтно-реставрационные работы по укреплению кладки фундамента и стен собора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Чтобы оценить состояние фундамента, специалисты выкопали шурфы и провели обследование, которое выявило, что кладка известняка потеряла целостность раствора по швам. Для связки исторической и восполненной кладки швы были расчищены и заполнены новым составом раствора по всему периметру фундамента с помощью инъекционных стальных трубок, установленных в трещины стен и цоколей.

Кроме того, реставраторы воссоздали синтрон — дугообразную скамью для духовенства, примыкающую изнутри к восточной стене алтаря и идущую вдоль стены главной апсиды храма.

Работы выполняет подрядная организация «Псковская реставрационная мастерская № 1». Стоимость государственного контракта — порядка 3 млн рублей. Завершить укрепление здания планируется к концу августа этого года.