Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Новые вакансии предлагает Росгвардия жителям Псковской области

15 мая 2018 года, 12:23

Отдел Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:

- МОВО «Псковский»;

- МОВО «Великолукский»;

- ОВО по Гдовскому району;

- МОВО «Дедовичское»;

- Невельское ОВО;

- ОВО по Островскому району;

- ОВО по Порховскому району;

- МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию вы можете узнать по телефону (8112)59-25-32.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С нового учебного года в ПсковГУ начнется подготовка врачей общей практики
У Красногородского дома культуры появится свой микроавтобус «ГАЗель»
Бетховена, Грига и Бизе исполнят в Пскове на концерте «Музыка ночи»
У псковичей осталось 2 дня для подачи заявок на спортивный праздник «Маленький чемпион»
Новым директором Псковского музея-заповедника стал Сергей Сарченков
Псковское ралли оценило свой вклад в туриндустрию Псковской области в 15 миллионов рублей
Стены и фундамент ремонтируют в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Пловцы cпортшколы «Барс» успешно выступили на первенстве по плаванию в Белгороде
Огинский и Борисенкова стали победителями на домашнем чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
14 мая 19:22

Верните баню, свет и переход

Жители Плюсского района обратились к Александру Котову за помощью

Политика / Власть
26 апреля 10:34

Год за полгода

Михаил Ведерников стал псковским

Политика
10 апреля 09:52

Гром и молнии

Уголовное дело в отношении Алексея Захарова: громоотвод, политика или накопленные проблемы?