Пловцы cпортшколы «Барс» успешно выступили на первенстве по плаванию в Белгороде

Псков представляли 17 юношей и 3 девушки, воспитанники тренеров Юлии Ситкиной и Геннадия Федосеева. Ребятами завоевано 35 медалей на 23 отдельных дистанциях и 1 медаль в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием.

Девушки стали лучшими по очкам таблицы ФИНА. Первое место в возрастной категории среди девочек 12-13 лет заняла Татьяна Степанова на дистанции 100 метров комплексным плаванием, она также была первой на дистанциях 200 метров в том же разряде и на 100-метровке баттерфляем. В возрастной категории 14-15 лет Стас Домиенко стал лучшим на дистанциях брассом 50, 100 метров и абсолютным чемпионом на дистанции 200 м брассом. Андрей Селягин стал абсолютным чемпионом на двух дистанциях на спине 50 и 200 м и вторым на 100-метровой дистанции.

Весь пьедестал заняли наши ребята на дистанции 800 м вольным стилем, золото у Артёма Савельева, серебро у Леонида Мурова, бронза у Алексея Капшаева. Савельев также первенствовал на дистанции 400 м вольным стилем. На дистанции 200 м в/с в возрастной категории 14-15 лет Артём Савельев также стал первым. Медали всех трех достоинств завоевал и Стас Степанов, став абсолютным чемпионом на дистанции 400 м к/п, серебро в копилке этого пловца на 100 м к/п и бронза на дистанции 200 м к/п.