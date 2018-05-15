Огинский и Борисенкова стали победителями на домашнем чемпионате России

С 11 по 13 мая в Пскове проходил чемпионат России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов из Алтайского края, Краснодарского края, Тюменской, Свердловской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областей, Республики Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Латвии и Эстонии. Уровень соревнования был по-настоящему высоким: приехали все регионы-лидеры.

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Эдуард Огинский и Марина Борисенкова (кстати, депутат областного Собрания) завоевали золотые медали в личных зачетах, а эстафетная тройка псковичей — Огинский, Борисенкова, Валерий Иванов — стала второй, уступив команде Свердловской области.

Тренер спортсменов Александр Борисов, получивший на соревновании специальный приз «Лучшему тренеру», отметил, что в Псковской области одни из лучших спортсменов в России. Эдуард Огинский точно получит приглашение в сборную страны, а вот по Марине Борисенковой пока вопрос открыт:

— Несмотря на то, что Марина делала перерыв в спорте, она находится в отличной форме, показав на эстафете время не хуже Эдуарда, — рассказал Борисов.

На лето у спортсменов формируется плотный соревновательный график, в который войдут не только российские, но и зарубежные старты.