Операцию «Нелегал – 2018» запустили на территории Псковской области

15 мая в Псковской области стартовала операция «Нелегал – 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В рамках этой операции будет проведена работа по проверке состояния паспортного режима и соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также выявлению лиц, незаконно пребывающих в Российскую Федерацию. Особое внимание обращается на соблюдение федерального законодательства в части осуществления трудовой деятельности.

Будут отрабатываться адреса массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления фактов их фиктивной регистрации по месту пребывания.