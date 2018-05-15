Боксер Артур Акавов выиграл бой против аргентинского спортсмена Гонсало Кории

Бой прошёл на площадке Arena Riga в Латвии. Артур Акавов завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Победа вывела его в топ-15 мирового рейтинга. Бой проходил в 10 раундов, Акавов победил Корию по очкам единоглас­ным решением судей. Трансляцию поединка можно было увидеть на федеральных каналах.