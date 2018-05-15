Боксер Артур Акавов выиграл бой против аргентинского спортсмена Гонсало Кории

Бой прошёл на площадке Arena Riga в Латвии. Артур Акавов завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Победа вывела его в топ-15 мирового рейтинга. Бой проходил в 10 раундов, Акавов победил Корию по очкам единогласным решением судей. Трансляцию поединка можно было увидеть на федеральных каналах.
— С одной стороны, нокдаун в самом начале боя был нужен, чтобы соперник не начал наглеть раньше времени. Но, с другой стороны, после нокдауна я зациклился на том, чтобы снова так же удачно попасть — и это стало моей ошибкой. Я стал читаемый в ринге и перестал нормально боксировать. Сейчас, анализируя поединок, я вижу, что, именно боксируя, я так легко попал и отправил соперника в нокдаун, а дальше, пытаясь специально попасть, наоборот, все только портил. Будет мне уроком, — написал в своем «Инстаграме» боксер. Там же победу бойца отметил врио губернатора Михаил Ведерников.
Акавов находится в отличной форме и ждет новых боев.
Фото из личного архива спортсмена
Тренирует спортсмена Владимир Видов.