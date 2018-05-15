По вине военнослужащего в Пскове тяжело пострадали пассажиры легковушки

В Пскове за нарушение правил дорожного движения военнослужащего наказали штрафом в 100000 рублей и запретили садиться за руль в течение двух лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что 17 июля 2017 года этот военный, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», не уступил дорогу движущемуся по ул. Юбилейная автомобилю ВАЗ-211230 и столкнулся с ним.

В результате ДТП двум пассажирам автомобиля ВАЗ-211230 причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.