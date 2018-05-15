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Спорт

Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в пяти районах области

15 мая 2018 года, 09:41

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Локнянском, Дновском, Пыталовском, Островском и Красногородском районах.

ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН

Возрастная группа от 10 до 13 лет

1 место – Гранит;

2 место – Спартак;

3 место – Львы.

Возрастная группа от 18 лет и старше

1 место – Стрела;

2 место – Интеграл;

3 место – Изумруд.

ДНОВСКИЙ РАЙОН

Возрастная группа от 10 до 13 лет

1 место – МОУ «СОШ №1»;

2 место – МОУ «СОШ №50»;

3 место – МОУ «Гимназия».

Возрастная группа от 14 до 17 лет

1 место – МОУ «СОШ №1»;

2 место – МОУ «СОШ №50»;

3 место – МОУ «Гимназия»;

4 место – ГБПОУ ПО «ДЖТ».

Возрастная группа от 18 лет и старше

1 место – Локомотив;

2 место – 4 место – ГБПОУ ПО «ДЖТ».

ПЫТАЛОВСКИЙ РАЙОН

1 место – Пыталово;

2 место – Белорусский;

3 место – Гавры;

4 место – Омск.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

1 место – Хет трик;

2 место – Викинг;

3 место – Фаворит.

КРАСНОГОРОДСКИЙ РАЙОН

1 место – Ника.

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.

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