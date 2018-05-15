Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в пяти районах области

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Локнянском, Дновском, Пыталовском, Островском и Красногородском районах.
Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Локнянском, Дновском, Пыталовском, Островском и Красногородском районах.
1 место – Гранит;
2 место – Спартак;
3 место – Львы.
Возрастная группа от 18 лет и старше
1 место – Стрела;
2 место – Интеграл;
3 место – Изумруд.
1 место – МОУ «СОШ №1»;
2 место – МОУ «СОШ №50»;
3 место – МОУ «Гимназия».
Возрастная группа от 14 до 17 лет
1 место – МОУ «СОШ №1»;
2 место – МОУ «СОШ №50»;
3 место – МОУ «Гимназия»;
4 место – ГБПОУ ПО «ДЖТ».
Возрастная группа от 18 лет и старше
1 место – Локомотив;
2 место – 4 место – ГБПОУ ПО «ДЖТ».
2 место – Белорусский;
3 место – Гавры;
4 место – Омск.
2 место – Викинг;
3 место – Фаворит.
Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.