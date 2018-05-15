Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в пяти районах области

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Локнянском, Дновском, Пыталовском, Островском и Красногородском районах.

ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН

Возрастная группа от 10 до 13 лет 1 место – Гранит; 2 место – Спартак; 3 место – Львы. Возрастная группа от 18 лет и старше 1 место – Стрела; 2 место – Интеграл; 3 место – Изумруд.

ДНОВСКИЙ РАЙОН

Возрастная группа от 10 до 13 лет 1 место – МОУ «СОШ №1»; 2 место – МОУ «СОШ №50»; 3 место – МОУ «Гимназия». Возрастная группа от 14 до 17 лет 1 место – МОУ «СОШ №1»; 2 место – МОУ «СОШ №50»; 3 место – МОУ «Гимназия»; 4 место – ГБПОУ ПО «ДЖТ». Возрастная группа от 18 лет и старше 1 место – Локомотив; 2 место – 4 место – ГБПОУ ПО «ДЖТ».

ПЫТАЛОВСКИЙ РАЙОН

1 место – Пыталово; 2 место – Белорусский; 3 место – Гавры; 4 место – Омск.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

1 место – Хет трик; 2 место – Викинг; 3 место – Фаворит.

КРАСНОГОРОДСКИЙ РАЙОН

1 место – Ника.