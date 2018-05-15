В Пскове в больницу поступила пожилая пациентка, требуется ее опознание (ФОТО)

Псковские полицейские устанавливают личность женщины, которая поступила 19 апреля года в одно из лечебных учреждений областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По состоянию здоровья или возрасту пациентка не может сообщить о себе никаких сведений. Документов при себе не имеет.