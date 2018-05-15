В Пскове в больницу поступила пожилая пациентка, требуется ее опознание (ФОТО)

Псковские полицейские устанавливают личность женщины, которая поступила 19 апреля года в одно из лечебных учреждений областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По состоянию здоровья или возрасту пациентка не может сообщить о себе никаких сведений. Документов при себе не имеет.
На вид 75-80 лет, худощавого телосложения, волосы седые прямые, рост 150-155 сантиметров.
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД
Голубая матерчатая куртка, цветной халат, на голове платок цветной, ботинки черного цвета. Особая примета: сутулится, правая кисть руки находится в сжатом состоянии, возможно, после инсульта.
Если вам что-либо известно об этой женщине, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, д. Уграда, д. 19.
Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-874, 59-3300, 676-872 или 02.