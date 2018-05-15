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Экономика

Фермеры из 20-ти районов Псковской области претендуют на получение грантов

15 мая 2018 года, 09:21

В этом году 39 начинающих фермеров и 8 семейных животноводческих ферм Псковской области подали заявки на участие в конкурсе на получение грантов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заявки поступили от фермеров из 20-ти районов области.

На создание и развитие своих хозяйств аграрии могут получить от 1,5 млн до 10 млн рублей. Между начинающими фермерами будет разыграно 9 грантов, а семейными КФХ — 3. Общая сумма государственной поддержки составляет порядка 54 млн рублей.

Малые хозяйства получают грантовую поддержку на региональном уровне с 2012 года. За это время господдержка оказана 94-м начинающим фермерам и 20-ти семейным животноводческим фермам. Общий объем финансирования составил более 231 млн рублей. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.

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