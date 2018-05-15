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Общество

Три десятка оздоровительных лагерей будут работать в Пскове этим летом

15 мая 2018 года, 09:18

В Пскове летом будут работать 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе школ города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Решены все вопросы по организации питания и оплаты трудовой деятельности лагерей труда и отдыха на базе СОШ № 2, 11 и Социально-экономического лицея № 21 с общим охватом 100 человек. Подростки займутся благоустройством школьных территорий.

На базе Центра образования «Подросток» в летний период в течение двух смен будет работать профильный лагерь «Юный спецназовец» с общим охватом 100 обучающихся в возрасте 14-17 лет. Воспитательную работу с подростками по профилактике правонарушений, употребления наркотиков, спиртных напитков, табакокурения проведут специалисты наркологического диспансера Псковской области, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, УМВД России по городу Пскову.

Для обучающихся 10-11 классов на базе СОШ № 9 совместно с ПсковГУ будет организован профильный лагерь. В целях предпрофессиональной подготовки школьников специалистами вуза будут использованы разнообразные формы работы для ознакомления старшеклассников со всеми факультетами университета.

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым уже выделено 842 путёвки.

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