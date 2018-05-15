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Культура

В празднике «Довмонт Псковский» примут участие шесть клубов исторической реконструкции

15 мая 2018 года, 09:15

Шесть клубов исторической реконструкторов примут участие в празднике «Довмонт Псковский», который состоится 3 июня с 10.00 до 18.00 на набережной Псковы (ул. Милицейская). Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском городском Молодежном центре.

Клубы «Бор Хейм», «Плесков-Град», «Орден», «Чертог Раса», «Былины Древнего Пскова» и «Rafn og Varg» приготовили для гостей мастер-классы, интерактивные площадки, ристалище для детей и взрослых, фотолокации в исторических костюмах.

Отметим, праздник «Довмонт Псковский» будет состоять из пяти основных площадок:

• Исторический двор: Площадка исторической реконструкции X-XVI веков (памяти псковских князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея).

• Ремесленный двор: Площадка псковских ремесленников, торговые ряды

• Музыкальный двор: Сцена для выступления фолк коллективов и коллективов Пскова

• Зрелищный двор: Интерактивная площадка

• Сытный двор: Таверна.

Официальное открытие запланировано на 12.00. Князь Довмонт с дружиной появится на основной площадке. Клубы исторической реконструкции покажут показательные выступления.

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