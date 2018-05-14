Новым главой Псковской митрополии стал Епископ Тихон (Шевкунов)

Напомним, Псковская митрополия включает в себя Псковскую и Порховскую и Великолукскую и Невельскую епархии. Главой Псковской Митрополии ранее был митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

- Новый псковский митрополит - Тихон (Шевкунов), - написал в своем официальном канале в одном из мессенджеров председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

БИОГРАФИЯ

Родился 2 июля 1958 г. в Москве в семье служащих.

В 1982 г. окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.

В августе 1986 г. митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом переведен в Издательский отдел Московского Патриархата, для работы по подготовке празднования тысячелетия Крещения Руси.

В июле 1991 г. в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского. В том же году Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен в иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 г. назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря.

В 1998 г. возведен в сан архимандрита.

В 1999 г. назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.

С марта 2001 г. ― председатель монастырского хозяйства ― сельскохозяйственного производственного кооператива «Воскресение» в Михайловском р-не Рязанской обл.

В 2004 г. экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.

Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. (журнал № 29) назначен сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. (журнал № 7) назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре.

Распоряжением Президента РФ Д.А. Медведева от 16 марта 2010 г. включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

С 31 мая 2010 г. — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом.

С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

29 февраля 2012 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 63) избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».

Наречен во епископа 23 октября 2015 г. в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 29 октября 2015 г. назначен управляющим Западным викариатством г. Москвы.

Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. (журнал № 57) назначен председателем Патриаршего совета по культуре.

Ректор Сретенской духовной семинарии. Руководитель издательства Сретенского монастыря, главный редактор интернет-портала Православие.ru.

Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Председатель Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ (с июля 2012 г.). Академик РАЕН.