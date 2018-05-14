Новым главой Псковской митрополии стал Епископ Тихон (Шевкунов)

Священный синод Русской православной церкви назначил главу Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии.
Священный синод Русской православной церкви назначил главу Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии.
- Новый псковский митрополит - Тихон (Шевкунов), - написал в своем официальном канале в одном из мессенджеров председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Напомним, Псковская митрополия включает в себя Псковскую и Порховскую и Великолукскую и Невельскую епархии. Главой Псковской Митрополии ранее был митрополит Псковский и Порховский Евсевий.
Родился 2 июля 1958 г. в Москве в семье служащих.
В 1982 г. окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.
В августе 1986 г. митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом переведен в Издательский отдел Московского Патриархата, для работы по подготовке празднования тысячелетия Крещения Руси.
В июле 1991 г. в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского. В том же году Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен в иеродиакона и во иеромонаха.
В 1993 г. назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.
В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
В 1998 г. возведен в сан архимандрита.
В 1999 г. назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.
С марта 2001 г. ― председатель монастырского хозяйства ― сельскохозяйственного производственного кооператива «Воскресение» в Михайловском р-не Рязанской обл.
В 2004 г. экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. (журнал № 29) назначен сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.
Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. (журнал № 7) назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре.
Распоряжением Президента РФ Д.А. Медведева от 16 марта 2010 г. включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
С 31 мая 2010 г. — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом.
С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
29 февраля 2012 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 63) избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».
Наречен во епископа 23 октября 2015 г. в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 29 октября 2015 г. назначен управляющим Западным викариатством г. Москвы.
Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. (журнал № 57) назначен председателем Патриаршего совета по культуре.
Ректор Сретенской духовной семинарии. Руководитель издательства Сретенского монастыря, главный редактор интернет-портала Православие.ru.
Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Председатель Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.
Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ (с июля 2012 г.). Академик РАЕН.