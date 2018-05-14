Более 15 тысяч детей Псковской области отдохнут в этом году в лагерях

В этом году более 15 тысяч детей Псковской области, в том числе более 5 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации ребят, планируется оздоровить в детских лагерях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К открытию в регионе готовятся 174 лагеря, из них 149 — с дневным пребыванием, а также 17 загородных, 4 лагеря труда и отдыха, 2 санаторно-оздоровительных и 2 палаточных, сообщили в Центре детского отдыха и оздоровления.

На базе оздоровительных учреждений региона пройдет 27 профильных смен для более чем 3 тыс ребят: спортивные, экологические, научно-исследовательские, литературные, реабилитационные для детей-инвалидов и другие.

На Черноморском побережье — в детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена» — побывают 200 мальчишек и девчонок из Псковской области.

Несмотря на непростой бюджет, по поручению врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова средства на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году сохранены на уровне прошлого года и составляют более 76 млн рублей.