Стала известна программа фестиваля «Соловьиная ночь», который пройдёт в Пскове 19 и 20 мая

19-20 мая в историческом центре Пскова пройдет VI Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». В нем примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
21. 00 - «Псковский разгуляй» - приветствие участников фестиваля (площадь Ленина);
22.00 - шествие фольклорных коллективов по улицам города (площадь Ленина - Троицкий мост - Золотая набережная);
22.30 - «Поющая река»- водная прогулка участников фестиваля «под песни» по дельте реки Псковы от Троицкого моста до Воскресенской башни;
23.00 - «Соловьиная ночь» - церемония открытия фестиваля, концертная программа (площадка на Золотой набережной);
01.00«Вечорка» - народные гуляния (площадка на Золотой набережной).