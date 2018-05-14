Стала известна программа фестиваля «Соловьиная ночь», который пройдёт в Пскове 19 и 20 мая

19-20 мая в историческом центре Пскова пройдет VI Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». В нем примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.