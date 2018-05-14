Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Стала известна программа фестиваля «Соловьиная ночь», который пройдёт в Пскове 19 и 20 мая

14 мая 2018 года, 17:22

19-20 мая в историческом центре Пскова пройдет VI Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». В нем примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ПРОГРАММА

21. 00 - «Псковский разгуляй» - приветствие участников фестиваля (площадь Ленина);

22.00 - шествие фольклорных коллективов по улицам города (площадь Ленина - Троицкий мост - Золотая набережная);

22.30 - «Поющая река»- водная прогулка участников фестиваля «под песни» по дельте реки Псковы от Троицкого моста до Воскресенской башни;

23.00 - «Соловьиная ночь» - церемония открытия фестиваля, концертная программа (площадка на Золотой набережной);

01.00«Вечорка» - народные гуляния (площадка на Золотой набережной).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 15 тысяч детей Псковской области отдохнут в этом году в лагерях
Новым главой Псковской митрополии стал Епископ Тихон (Шевкунов)
В областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области
Подросток в Великих Луках разбил машину, которую хотел угнать
Конкурс нянечек впервые пройдёт в псковском детском саду №17
Ремесленные мастер-классы под открытым небом заработают в Детском парке Пскова
Родственники не теряют надежду найти Валерия Кадрова, жившего в Пскове (ФОТО)
Календарь вакцинации против вирусного гепатита В создали для псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
8 мая 17:00

Май. Танки в городе

Как добраться до места построения Бессмертного полка через перекрытия, во сколько приходить на парад и где дадут фейерверк

Культура / Событие
3 мая 09:58

По красоте

После конкурса участницы «Миссис Псков» обзаводятся долгожданным потомством, открывают свой бизнес и снова приходят на кастинг

Культура
24 апреля 15:19

В своей тарелке

Девять европейских стран помогут псковским фермерам донести свою продукцию до столов туристов и местных жителей