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Общество

В областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф

14 мая 2018 года, 17:10

Благодаря врио губернатора области Михаилу Ведерникову новый электроэнцефалографический комплекс с возможностью проведения видеомониторинга появился в Псковской областной детской клинической больнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

О неоходимости электроэнцефалографа Михаилу Ведерникову в ходе приема граждан рассказал пскович, который из-заотсутствия в регионе нужной техники вынужден был возить больного сына на процедуры в Санкт-Петербург или Тарту.

Выяснив, что в подобной диагностике регулярно нуждаются около 200 состоящих на диспансерном учете детей, врио главы региона поручил выделить средства на покупку медицинского оборудования из средств резервного фонда администрации. Стоимость аппарата составляет 1,4 млн рублей.

Аппаратно-программный электроэнцефалографический комплекс позволяет регистрировать биоэлектрическую активность человеческого мозга, выявлять отклонения в функционировании структур головного мозга, диагностировать и в дальнейшем определять верную тактику в терапии различных заболеваний центральной нервной системы у детей и подростков.

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