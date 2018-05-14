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Происшествия

Подросток в Великих Луках разбил машину, которую хотел угнать

14 мая 2018 года, 14:47

В Великих Луках установлена личность учащегося, подозреваемого в угоне «Газели». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 12 мая он проник на территорию организации по улице Новостроевской и попытался угнать находившегося здесь автомобиля «ГАЗ-3302», воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания. Однако, угонщик не справился с управлением. И «Газель» с техническими повреждениями обнаружили здесь же на улице Новостроевской.

Полицейским быстро удалось установить личность подозреваемого. Им оказался учащийся одной из городских школ, 2005 года рождения. Подросток дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

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