Конкурс нянечек впервые пройдёт в псковском детском саду №17

Впервые в Пскове в детском саду № 17 пройдёт конкурс младших воспитателей, другими словами, нянечек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В дошкольном учреждении восемь групп, поэтому участниц будет также восемь. Конкурс предполагает два этапа - очный и заочный. Награждение победителей состоится 24 мая.

В ходе заочного этапа будет оцениваться санитарное состояние групп, характеристики участниц. Очный этап включает конкурс портфолио, в котором конкурсантки расскажут о себе, о своих увлечениях, а также представят творческое задание. По словам заведующей детским садом Ирины Андреевой, в творческом задании младшие воспитатели продемонстрируют свои увлечения и способности, о которых коллегам мало известно. Кроме того, очный этап включает ещё один конкурс «Санитарная ромашка» - конкурс на проверку знаний СанПиНов.