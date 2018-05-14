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Общество

Конкурс нянечек впервые пройдёт в псковском детском саду №17

14 мая 2018 года, 14:38

Впервые в Пскове в детском саду № 17 пройдёт конкурс младших воспитателей, другими словами, нянечек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В дошкольном учреждении восемь групп, поэтому участниц будет также восемь. Конкурс предполагает два этапа - очный и заочный. Награждение победителей состоится 24 мая.

В ходе заочного этапа будет оцениваться санитарное состояние групп, характеристики участниц. Очный этап включает конкурс портфолио, в котором конкурсантки расскажут о себе, о своих увлечениях, а также представят творческое задание. По словам заведующей детским садом Ирины Андреевой, в творческом задании младшие воспитатели продемонстрируют свои увлечения и способности, о которых коллегам мало известно. Кроме того, очный этап включает ещё один конкурс «Санитарная ромашка» - конкурс на проверку знаний СанПиНов.

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