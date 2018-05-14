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Культура

Ремесленные мастер-классы под открытым небом заработают в Детском парке Пскова

14 мая 2018 года, 13:02

В Пскове 20 мая с 13.00 до 15.00 пройдут ремесленные мастер-классы под открытым небом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятия приурочены к Дню Ганзы и пройдут в амфитеатре Детского парка. Поучаствовать в них смогут псковичи любого возраста.

Запланированы мастер-классы по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, эко-органайзера, украшению свечей, лепке из полимерной глины и многих других. В качестве преподавателей выступят волонтёры Молодой Ганзы и приглашенные мастера. Тематика некоторых мастер-классов связана с исконно ганзейскими промыслами и псковскими товарами.

Организаторы приглашают жителей и гостей города окунуться в творческую деятельность и создать ганзейский сувенир своими руками. Подробности - по телефону 56-44-44.

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