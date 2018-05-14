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Общество

Календарь вакцинации против вирусного гепатита В создали для псковичей

14 мая 2018 года, 11:17

Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против вирусного гепатита В. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ

Дата 

Адрес 

14.05,15.05,16.05,17.05,18.05 

с 10.00 до 14.00 

«Маяк (Псков Банк)»

г.Псков,Рижский пр, д.40б 

21.05,22.05 

с 10.00 до 14.00 

«Нива» 

 г.Псков,ул.Коммунальная, д.57а 

23.05,24.05,25.05 

с 10.00 до 14.00 

«Торговый центр» 

 г.Псков, ул.Я Фабрициуса, д.10  

28.05,29.05 

с 10.00 до 14.00 

«Семейный Магнит» 

 г.Псков,ул.Труда, д.37а  

30.05,31.05 

с 10.00 до 14.00 

«Тележка»

г.Псков, ул.Труда, д.54  

01.06,04.06,05.06 

с 10.00 до 14.00 

«Империал»

 г.Псков,ул.Коммунальная, д.41   

06.06,07.06,08.06 

с 10.00 до 14.00 

«Лента»

г.Псков,Рижский пр., д.96 б 

13.06,14.06,15.06 

с 10.00 до 14.00 

«Нива» 

 г.Псков,ул.Коммунальная, д.57а 

18.06,19.06,20.06 

с 10.00 до 14.00 

«Маяк (Псков Банк)» 

г.Псков,Рижский пр, д.40б 

21.06,22.06,25.06 

с 10.00 до 14.00 

«Семейный Магнит»

 г.Псков,ул.Труда, д.37а  

26.06,27.06,28.06,29.06 

с 10.00 до 14.00 

«Тележка»

г.Псков, ул.Труда, д.54  

Напомним, что вирусный гепатит В является серьезным заболеванием, возбудителем которого является вирус гепатита В, атакующий клетки печени. Вирус гепатита В может привести к развитию хронического гепатита, цирроза, рака печени, печеночной недостаточности и смерти.

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