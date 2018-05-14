Календарь вакцинации против вирусного гепатита В создали для псковичей

Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против вирусного гепатита В. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против вирусного гепатита В. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
|
Дата
|
Адрес
|
14.05,15.05,16.05,17.05,18.05
с 10.00 до 14.00
|
«Маяк (Псков Банк)»
г.Псков,Рижский пр, д.40б
|
21.05,22.05
с 10.00 до 14.00
|
«Нива»
г.Псков,ул.Коммунальная, д.57а
|
23.05,24.05,25.05
с 10.00 до 14.00
|
«Торговый центр»
г.Псков, ул.Я Фабрициуса, д.10
|
28.05,29.05
с 10.00 до 14.00
|
«Семейный Магнит»
г.Псков,ул.Труда, д.37а
|
30.05,31.05
с 10.00 до 14.00
|
«Тележка»
г.Псков, ул.Труда, д.54
|
01.06,04.06,05.06
с 10.00 до 14.00
|
«Империал»
г.Псков,ул.Коммунальная, д.41
|
06.06,07.06,08.06
с 10.00 до 14.00
|
«Лента»
г.Псков,Рижский пр., д.96 б
|
13.06,14.06,15.06
с 10.00 до 14.00
|
«Нива»
г.Псков,ул.Коммунальная, д.57а
|
18.06,19.06,20.06
с 10.00 до 14.00
|
«Маяк (Псков Банк)»
г.Псков,Рижский пр, д.40б
|
21.06,22.06,25.06
с 10.00 до 14.00
|
«Семейный Магнит»
г.Псков,ул.Труда, д.37а
|
26.06,27.06,28.06,29.06
с 10.00 до 14.00
|
«Тележка»
г.Псков, ул.Труда, д.54
Напомним, что вирусный гепатит В является серьезным заболеванием, возбудителем которого является вирус гепатита В, атакующий клетки печени. Вирус гепатита В может привести к развитию хронического гепатита, цирроза, рака печени, печеночной недостаточности и смерти.