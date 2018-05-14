Календарь вакцинации против вирусного гепатита В создали для псковичей

Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на вакцинацию против вирусного гепатита В. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.