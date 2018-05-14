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Спорт

Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в Пскове и Великих ЛУках

14 мая 2018 года, 11:09

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в официальной группе турнира ВКонтакте.

ПСКОВ

Возрастная категория от 14 до 17 лет:

1 место - Young Boys;

2 место - Гидра;

3 место - Нарва.


Возрастная категория от 18 и старше:

1 место - Пепси;

2 место - Подводная братва;

3 место – Ecocable.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Возрастная категория от 10 до 13 лет:

1 место - «Кадеты»;

2 место - «Луки-Сити».


Возрастная категория от 14 до 17 лет:

1 место - «Розочки»;

2 место - «Греки»;

3 место - «Смешарики».


Возрастная категория от 18 и старше:

1 место - «Спарта»;

2 место - «Сокол»;

3 место - «ВГСХА».

Победители городских соревнований завоевали право выступить в финальной части турнира, который пройдет 26 мая в Пскове.

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.

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