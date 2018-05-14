Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в Пскове и Великих ЛУках

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в официальной группе турнира ВКонтакте.

ПСКОВ

Возрастная категория от 14 до 17 лет: 1 место - Young Boys; 2 место - Гидра; 3 место - Нарва.

Возрастная категория от 18 и старше: 1 место - Пепси; 2 место - Подводная братва; 3 место – Ecocable.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Возрастная категория от 10 до 13 лет: 1 место - «Кадеты»; 2 место - «Луки-Сити».

Возрастная категория от 14 до 17 лет: 1 место - «Розочки»; 2 место - «Греки»; 3 место - «Смешарики».

Возрастная категория от 18 и старше: 1 место - «Спарта»; 2 место - «Сокол»; 3 место - «ВГСХА». Победители городских соревнований завоевали право выступить в финальной части турнира, который пройдет 26 мая в Пскове.