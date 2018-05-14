Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в Пскове и Великих ЛУках

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в официальной группе турнира ВКонтакте.
Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в официальной группе турнира ВКонтакте.
1 место - Young Boys;
2 место - Гидра;
3 место - Нарва.
Возрастная категория от 18 и старше:
1 место - Пепси;
2 место - Подводная братва;
3 место – Ecocable.
Возрастная категория от 10 до 13 лет:
1 место - «Кадеты»;
2 место - «Луки-Сити».
Возрастная категория от 14 до 17 лет:
1 место - «Розочки»;
2 место - «Греки»;
3 место - «Смешарики».
Возрастная категория от 18 и старше:
1 место - «Спарта»;
2 место - «Сокол»;
3 место - «ВГСХА».
Победители городских соревнований завоевали право выступить в финальной части турнира, который пройдет 26 мая в Пскове.
Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.