Под Псковом начали ремонтировать участок дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры

Дорожники приступили к ремонту участка автомобильной дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Здесь снимут старый асфальт и уложат новый, а также вырубят вдоль трассы кустарник, укрепят обочины, отремонтируют водопропускную трубу и заменят девять старых автопавильонов на новые. Вдоль ремонтируемого участка также будут размещены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения и нанесена термопластиком дорожная разметка.

В настоящее время подрядчик выполняет на объекте разбивочные работы.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 10 км. Стоимость работ — 125 млн рублей. Согласно контракту, ремонт дороги завершится до 1 сентября.