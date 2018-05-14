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Общество

Под Псковом начали ремонтировать участок дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры

14 мая 2018 года, 10:57

Дорожники приступили к ремонту участка автомобильной дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Здесь снимут старый асфальт и уложат новый, а также вырубят вдоль трассы кустарник, укрепят обочины, отремонтируют водопропускную трубу и заменят девять старых автопавильонов на новые. Вдоль ремонтируемого участка также будут размещены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения и нанесена термопластиком дорожная разметка.

В настоящее время подрядчик выполняет на объекте разбивочные работы.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 10 км. Стоимость работ — 125 млн рублей. Согласно контракту, ремонт дороги завершится до 1 сентября.

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