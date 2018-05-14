Четыре лесных пожара ликвидировали в Псковской области на минувших выходных

За минувшие выходные на территории Псковской области зафиксировано четыре лесных пожара на общей площади более двух гектаров и одиннадцать палов травы на площади 11 Га. Всего же с начала 2018 года произошло 29 лесных пожаров на общей площади 28,5 Га и 195 палов травы на площади 160,9 Га. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Анализ лесопожарной обстановки в регионе на протяжении ряда лет показывает, что основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор.

- Будьте предельно осторожны с источниками огня и соблюдайте требования пожарной безопасности! Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить, - призывают спасатели. - Наша с вами безопасность зависит не только от деятельности органов власти, но и от поведения каждого из нас. Не нарушайте требования пожарной безопасности. Помните: с такой бедой, как пожары, можно справиться только сообща!