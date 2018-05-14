Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Четыре лесных пожара ликвидировали в Псковской области на минувших выходных

14 мая 2018 года, 10:18

За минувшие выходные на территории Псковской области зафиксировано четыре лесных пожара на общей площади более двух гектаров и одиннадцать палов травы на площади 11 Га. Всего же с начала 2018 года произошло 29 лесных пожаров на общей площади 28,5 Га и 195 палов травы на площади 160,9 Га. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Анализ лесопожарной обстановки в регионе на протяжении ряда лет показывает, что основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор.

- Будьте предельно осторожны с источниками огня и соблюдайте требования пожарной безопасности! Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить, - призывают спасатели. - Наша с вами безопасность зависит не только от деятельности органов власти, но и от поведения каждого из нас. Не нарушайте требования пожарной безопасности. Помните: с такой бедой, как пожары, можно справиться только сообща!

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 15 тысяч детей Псковской области отдохнут в этом году в лагерях
Новым главой Псковской митрополии стал Епископ Тихон (Шевкунов)
Стала известна программа фестиваля «Соловьиная ночь», который пройдёт в Пскове 19 и 20 мая
В областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области
Подросток в Великих Луках разбил машину, которую хотел угнать
Конкурс нянечек впервые пройдёт в псковском детском саду №17
Ремесленные мастер-классы под открытым небом заработают в Детском парке Пскова
Родственники не теряют надежду найти Валерия Кадрова, жившего в Пскове (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня