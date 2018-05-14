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Происшествия

В Пскове поймали военнослужащего с поддельными водительскими правами

14 мая 2018 года, 10:02

За подделку документов псковского военнослужащего наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что в августе 2017 года военный, находясь в Пскове, незаконно приобрел по объявлению, размещенному в Интернете, поддельное удостоверение, предоставляющее право управления транспортными средствами категорий «В, В1 и М».

Нарушение 2 сентября 2017 года выявили сотрудники ДПС. В этот день военнослужащий был за рулём автомобиля «Деу Нексия» и возле дома № 91 по ул. Н. Васильева в Пскове предъявил стражам порядка фальшивое водительское удостоверение.

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