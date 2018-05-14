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Общество

В четырёх жилых комплексах побывают псковичи во время майского Тура по новостройкам

14 мая 2018 года, 09:53

Издание «Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей в Тур по новостройкам. Группу будущих новосёлов отвезут в мини-путешествие по четырём кварталам Пскова, которые в последние пару лет выросли в разных частях города.

Куда поедет Тур по новостройкам 19 мая:

- «Европа» (Венская, 3),

- «Новое Завеличье» (Балтийская, 1б),

- «Образцовый квартал» (Крестки, 7),

- «Пятый элемент» (Инженерная 110).

Участникам расскажут, как будет развиваться каждый район, что уже построено, а что только планируют возвести. Дадут консультации по акциям, которые действуют на покупку квартир, какие выгодные предложения есть у застройщика.

Записаться в Тур можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд 19 мая в 11 часов утра от Дома печати на Пароменской, 21/33.

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