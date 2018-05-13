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Происшествия

Взрослая псковичка попыталась расплатиться фальшивкой и угодила в полицию

13 мая 2018 года, 11:12

В Великих Луках задержали женщину, которая пыталась расплатиться фальшивой денежной купюрой. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили информацию о том, что в одном из магазинов на площади Калинина женщина расплатилась за товар поддельной денежной купюрой достоинством 5000 рублей.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, они задержали 55-летнюю местную жительницу.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

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