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Общество

Главные правила для защиты от интернет-жуликов напоминают псковские полицейские

13 мая 2018 года, 10:19

Мошенники по-прежнему продолжают обманывать интернет-покупателей в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Потенциальных жертв завлекают не только низкой стоимостью, но и якобы бесплатной доставкой в регионы Российской Федерации.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила:

- прежде, чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет;

- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;

- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети Интернет;

- старайтесь не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой нечистых на руку лиц.

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