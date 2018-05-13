Чрезвычайно высокая пожарная опасность ожидается на юге Псковской области

13 мая по югу Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС. С 14 мая в большинстве районов Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале.

Жителей и остей Псковской области просят быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках.

- Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами, – добавили в ведомстве.