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Общество

Рублём и сроком в Пскове наказали офицера, который месяц прогуливал работу

13 мая 2018 года, 09:22

За неявку на службу в псковскую войсковую часть №29760 свыше 10 суток осудили старшего лейтенанта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что офицер, желая временно отдохнуть от военной службы, без уважительных причин 5 июля 2017 года не явился на службу и стал проживать в Санкт- Петербурге.

3 августа 2017 года военнослужащий добровольно явился в войсковую часть 29760 и приступил к исполнению обязанностей военной службы.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 8 месяцев с удержанием из денежного довольствия в размере 10% в доход государства. 

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