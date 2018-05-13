Пять отборочных матчей чемпионата по дворовому футболу пройдут сегодня в Пскове

12 мая в Пскове у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 на улице Пароменской, дом 9 пройдут отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Матчи среди команд от 18 лет и старше начнутся в 13.00. В это время сразятся ПсковГУ и Ecocable. В 13.40 на поле выйдут «Пепси» и Реалмадрид. Расписание следующих игр: «Подводная братва» и Ecocable - 14.20. ПсковГУ и «Солянка» - 15.00, «Реалмадрид» и Ecocable - 15.40.