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Спорт

Пять отборочных матчей чемпионата по дворовому футболу пройдут сегодня в Пскове

13 мая 2018 года, 09:00

12 мая в Пскове у второго корпуса лицея «Многопрофильный» №4 на улице Пароменской, дом 9 пройдут отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Матчи среди команд от 18 лет и старше начнутся в 13.00. В это время сразятся ПсковГУ и Ecocable. В 13.40 на поле выйдут «Пепси» и Реалмадрид. Расписание следующих игр: «Подводная братва» и Ecocable - 14.20. ПсковГУ и «Солянка» - 15.00, «Реалмадрид» и Ecocable - 15.40.

Напомним, в рамках проекта #Команда2018 руководитель Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «ШТОРМ» Бегмуратов Андрей обратился к врио губернатора Михаилу Ведерникову с просьбой оказать поддержку в проведении Чемпионата области по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига Дворового футбола». Данная инициатива была поддержана Михаилом Ведерниковым.

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