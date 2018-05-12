Срок уголовной ответственности за хищение электронных денег, а также денег с банковских счетов, увеличили

Наказание наказания за хищения с банковских счетов ужесточили, предупреждает отдел организации дознания УМВД России по Псковской области.

К сведению граждан, федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно электронных денежных средств.

Так, внесены изменения в статью Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую наказание за мошенничество с использованием платежных карт. Уточнено наименование. Речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Введен новый квалифицирующий признак - "с банковского счета, а равно электронных денежных средств". Вместо ареста на срок до 4 месяцев предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, скорректированы санкции за мошенничество в сфере компьютерной информации. Снижены пороговые суммы крупного и особо крупного размеров в целях применения соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации.



