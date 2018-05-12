Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

В течение прошедших суток в Псковской области произошло три ДТП

12 мая 2018 года, 10:18

В течение прошедших суток псковские спасатели ликвидировали 3 дорожно-транспортных происшествия:

на 177 км автодороги Новгород – Псков  в Порховском районе, на мосту 50-летия Октября и Октябрьском проспекте в Пскове.

В 13:27 11 мая поступило сообщение о ДТП по адресу: Порховский район, 177 км автодороги Новгород – Псков с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. 

В 15:37 11 мая поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, мост 50-летия Октября с участием 3 легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 2 единицы техники, 7 человек. 

В 20:04 11 мая 2018 года поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-т с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.


 Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Срок уголовной ответственности за хищение электронных денег, а также денег с банковских счетов, увеличили
Пожилого мужчину из Великолукского дома-интерната разыскивает полиция
В сети появилось фото качели-убийцы, унесшей жизнь великолукского мальчика
В Великих Луках на детской площадке погиб 8-летний мальчик
До +26 градусов прогреется воздух 12 мая в Псковской области
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками псковского губернатора
Впервые в Пскове пройдёт фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело»
На этих выходных в Пскове пройдут отборочные игры «Лиги дворового футбола»

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня