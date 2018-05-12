В течение прошедших суток в Псковской области произошло три ДТП

В течение прошедших суток псковские спасатели ликвидировали 3 дорожно-транспортных происшествия:

на 177 км автодороги Новгород – Псков в Порховском районе, на мосту 50-летия Октября и Октябрьском проспекте в Пскове.

В 13:27 11 мая поступило сообщение о ДТП по адресу: Порховский район, 177 км автодороги Новгород – Псков с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 15:37 11 мая поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, мост 50-летия Октября с участием 3 легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 2 единицы техники, 7 человек.

В 20:04 11 мая 2018 года поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-т с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.





Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.