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Происшествия

В Великих Луках на детской площадке погиб 8-летний мальчик

12 мая 2018 года, 09:17

Вечером, 11 мая, в Великих Луках произошла трагедия. На детской площадке умер 8-летний ребенок, сообщили "Псковской правде" в СУ СК России по псковской области. По одной из версий, происшествие связано с катанием на качелях.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе администрации Великих Лук Игорю Чевжику создать специальную комиссию и провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности. Подробнее здесь.

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